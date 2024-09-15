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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı!

        Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı ilk maçında bir gol atıp takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:58 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:58
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        Kerem, Benfica kariyerine golle başladı!
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        Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında Benfica sahasında oynadığı maçta Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

        Konuk ekip, karşılaşmanın 1. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçse de 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında zor ve ters bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

        Benfica'nın diğer gollerini Florentino Luis (Dk. 34), Antonio Silva (Dk. 47) ve Angel Di Maria (Dk. 58) attı.

        Yeni teknik direktörü Bruno Lage ile ilk maçına çıkan Benfica'da iki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kököçü ilk 11'de yer aldı.

        Kerem, 73. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken, Orkun ise 82. dakikada sahadan çıkarak yerine Barreiro oyuna dahil oldu.

        Puanını 10'a çıkaran Benfica, lider Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

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