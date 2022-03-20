Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kerem'in sözleri şöyle:

"Çok yoğun bir tempodan çıktık. Bugün dördüncü maç olacak. Tek hedefimiz galibiyet alarak milli araya gitmekti. Aslında istediğimiz gibi başladık maça. Devre arasına 1-0 önde girebilsek çok iyi olurdu."

"Muhtemelen herkes görmüştür pozisyonu. Saha içerisinde, ‘birader, kardeşim’ diye bize hitap eden hakem saha içinde pozisyonu sorduğumuz zaman 30 saniye içerisinde ’bakıldı, önüne bak’ diyerek tepki gösteriyor. Bu pozisyona nasıl bakıldığına ben çok merak ediyorum. Benim ayağım iki pozisyonda da kırılabilirdi. Ayağımın halini herkes gördü. Bunlar Galatasaray takımına olduğu zaman farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması lazım kart çıkması için?"

"Gaziantep takımı çok iyi mücadele etti. Onları tebrik ederim. Böyle pozisyonların ardından sıfır sarı kartla maçtan ayrıldılar. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil; ama birilerinin artık bir şeyler söylemesi lazım ki belki bize olan tavır değişir. Biz de her şeyi saha içerisinde yapıp mücadele ediyoruz. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onlardan bize gelen tavır çok farklı. 30 saniyede VAR’a bakılıyor. Penaltı olduğu zaman 3-4 dakika pozisyon inceliyorlar. Bunlar çok şaşılacak şeyler."

"Milli araya gidiyoruz. Umarım milli aradan sonra galibiyet serisine başlarız."