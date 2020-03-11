Irak'ta Şiilerin kutsal ibadet mekanı olan Kerbela'da bu hafta cuma namazının kılınmayacağı açıklandı.

Yetkililer yaptıkları yazılı açıklamada, Kerbela'da cuma namazının koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

Geçen hafta da Irak'ta Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının da okunduğu Kerbela'daki Hazreti Hüseyin Külliyesi'nde yeni tip koronavirüsten dolayı cuma namazı kılınmamıştı.

IRAK'TA VİRÜS SEBEBİYLE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hazreti Hüseyin Külliyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde cuma namazı ve hutbesinin iptal edildiği belirtilmişti.

Irak'ta yeni koronavirüs sebebiyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti.