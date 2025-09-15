Kepez'de kadınlar için pedal zamanı

Kepez Belediyesi, kadınlara özel başlattığı bisiklet eğitimleriyle hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. "Hayalini, Sürmeye Başla!" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen tüm kadınlar ücretsiz eğitime davet ediliyor.

Bisiklet sürmeyi hayal ettiği halde bu fırsatı yakalayamamış kadınlara yönelik hazırlanan eğitim programı, katılımcılara hem güvenli hem de keyifli bir sürüş deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Kadınların sosyal hayata katılımını teşvik eden proje, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım bilincini de yaygınlaştırıyor.

Ücretsiz bisiklet eğitimi için son başvuru tarihi 26 Eylül Cuma olarak belirlenirken, yeni dönem dersleri 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Eğitimlere katılmak isteyenler, detaylı bilgilere Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nden ulaşabilecek.