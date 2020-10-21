Kepçenin pistonlarından çıktı: 159 kilo

Diyarbakır'da çekicide yüklü kepçenin pistonlarına gizlenmiş 159 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Çekici üzerindeki kepçede yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine itfaiye ekipleri aracılığıyla kepçenin pistonlarına bağlı bölme kesildi. Buraya zulalanmış 131 paket halinde 159 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Çekici sürücüsü ile kepçe operatörü gözaltına alındı.

Ayrıca 21 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 500 kilogram esrar, 10 kilogram metamfetamin, 67 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 208 kişiden 95'i tutuklandı.