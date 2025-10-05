Kepçe uçuruma yuvarlandı: Operatörü öldü

Yaylada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi
Hatay'da yaylada yol açtığı esnada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü öldü.
Kaza, Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası mevkiinde yaşandı. Bölgede yol açan kepçe, toprağın kaymasıyla uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
28 yaşındaki operatör Yusuf Yalman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalman, hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.