Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Zeytinburnu'nda kepçe operatörü, engelli adamı ezdi! - Güncel haberler

İstanbul'da kepçe operatörü engelliyi ezdi 

İstanbul Zeytinburnu'nda feci bir kaza meydana geldi. İlçede yol düzenlemesi yapan bir iş makinesi, engelli kişiyi ezdi. Ağır yaralanan Osman Ünlü Ayan, hayatını kaybetti

Giriş: 06.12.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Zeytinburnu'nda kepçe operatörü, engelli adamı ezdi! - Güncel haberler
Kepçe operatörü, engelli adamı ezdi! 
0:00 / 0:00
DHA

Zeytinburnu'nda yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmasında geri geri giden iş makinesi 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.

DHA'da yer alan habere göre, ağır yaralanan Ayan, hastaneye kaldırılırken, kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te metruk iki villada yangın
Pendik'te metruk iki villada yangın
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.