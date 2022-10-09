Mutluluk kepçeyle geldi

AA

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kepçe operatörü damat İbrahim Açar, gelini almaya baba evine kepçeyle gitti.

Bursa Mahallesinde yaşayan Açar ile Merve Gökkaya'nın düğününde gelin alma töreni kepçeyle gerçekleşti. Kız evine kepçeyle giden damat Açar, gelini oğlan evine kepçe üzerinde getirdi.

"DÜĞÜNÜMÜZ DAHA DA RENKLENDİ"





Alkışlar arasında oğlan evine gelen genç çift, kepçe üzerinde fotoğraf çektirdi. Açar, gazetecilere farklı bir gelin alma töreni yaşamak istediklerini söyledi.

Bu fikri eşinin de beğendiğini kaydeden Açar, "O da olumlu yaklaşınca böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çok güzel, farklı bir anı yaşadık. Düğünümüz daha da renklendi." ifadelerini kullandı.