KEPAN'dan yetersiz beslenmenin çözümü için "multidisipliner yaklaşım" önerisi

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, kötü beslenme tüm dünya için önemli bir sorun ve dünya genelinde 20 milyon insan yetersiz beslenme riski altında. Bu nedenle yetersiz beslenme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan KEPAN, yetersiz beslenmenin multidisipliner yaklaşımla çözülebileceğinin altını çiziyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KEPAN Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, nütrisyonel değerlendirmenin tanı anında olmasının, rutin takip ve değerlendirmeyle gerektiğinde beslenme desteği sağlamanın, tedavi ve yaşam kalitesi üzerine olumlu katkısının önemine işaret etti.

Abbasoğlu, "Sadece yüzde 5'lik kilo kaybı bile hastaların tedaviye cevabını ve sağ kalım sürelerini azaltıyor. Dolayısıyla polikliniğe gelen hastalarda erken dönemde beslenme değerlendirmesinin yapılması ve gerekiyorsa besin desteğinin verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Her hasta için beslenme değerlendirmesi ve planlaması yapılmalıdır"

KEPAN Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay ise özellikle onkolojik cerrahi hastalarında, beslenme desteğinin tam ve zamanında yapılmasının, etkin bir süre kullanılmasının, hasta ve hekim lehine olduğunu belirtti.

Beslenmenin desteklenmesinin, cerrahi teknik sonuçlarını, iyileşme ve yatış süresini, tedavi maliyetlerini olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Doğanay, bu nedenle beslenme durumu ve bakımının, tüm tedavi basamaklarında değerlendirilmesi, takip edilmesi ve varsa eksikler yerine konulması gerektiğini anlattı.

Hareketsizlik ve hastanede yatışın, kas kaybını hızlandıran faktörler olduğunu aktaran Doğanay, şunları kaydetti:

"40 yaşından itibaren fizyolojik olarak her 10 yılda bir kaslarımızın yaklaşık yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu oran 70 yaş sonrasında iki katına, yani yüzde 20'ye çıkıyor. Kaybedilen kasların yerini fonksiyonel olmayan yağ dokusu alıyor. Hastalık durumunda kas kaybı daha da hızlanıyor ve hayat kalitesi olumsuz etkileniyor. 28 gün boyunca hareketsiz kalan sağlıklı gençlerde 0,5 kilogram kas kaybı, 10 gün boyunca hareketsiz kalan sağlıklı yaşlılarda ve 3 gün boyunca hareketsiz kalan hastanede yatan yaşlılarda ise 1 kilogram kas kaybı gözlemleniyor. Kas kaybı beraberinde iyileşmede gecikmeyi, hastane yatışının uzamasını ve kişilerin hareket kabiliyetinde azalma ve düşkünlüğü de beraberinde getiriyor. Taburculuk sonrası dahil olmak üzere her hasta için beslenme değerlendirmesi ve planlaması yapılmalıdır, bu sayede hastaların çok daha hızla topluma ve hayata geri dönmesi sağlanabilir."