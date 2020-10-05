Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü

Paris moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo'nun yaratıcısı olan Kenzo Takada, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Japon modacının tasarım felsefesi kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham kaynağı olmuştu.
Kadınları özgürleştiren neşeli, bol ve asimetrik kesimleriyle zamanının en avangart isimlerinden biri olan Kenzo Takada ilkleri başaran bir tasarımcı.
Kenzo, Tokyo'daki Bunka Moda Okulu'nun ilk erkek mezunlarından.
Aynı zamanda Japonya'dan önce Fransa'ya sonra da dünyaya açılan ilk Japon markasını yaratarak ardından gelen Yohji Yamamoto ve Issey Miyake gibi diğerlerine öncülük etmiş bir isim.
Dünyada herkesin onu bildiği adıyla Kenzo, 1964 yılında yaşadığı ev Tokyo Olimpiyat Stadı inşaat alanına dahil edilince doğduğu şehirden ayrılıp modanın kalbi Paris'te şansını denemeye karar verir.
1970'te kendi imzası olan ve sonradan sayısız modacı tarafından taklit edilen iri çiçek desenleri ve deneysel bol kesim tasarımlarından oluşan ilk koleksiyonunu, parası yetmediği için Paris'in Montmartre bölgesindeki bir manifaturacıdan ucuza bulup bol miktarda aldığı aldığı sezon sonu kumaşları kullanarak yaratır.
Fransız oyuncu Catherine Deneuve ve Mick Jagger'ın ilk eşi Bianca Jagger'ı da giydiren Kenzo, devasa statlarda rock müzik eşliğinde sunduğu ve üç saati aşan defileleriyle de ünlüydü.
Merakını, açık fikirliliğini hiç kaybetmeyen, dünyayı dolaşıp batı ve doğuyu sentezleyen ama en çok doğduğu ülke olan Japonya'dan esinlenen modacı, Paris'te yaşadığı eve otantik bir çay evi ve sazan balıklarının yüzdüğü bir gölet inşa ettirmişti.
Kenzo, 1993 yılında moda dışında parfümü de kapsayan kendi markasının Louis Vuitton'un da sahibi lüks Fransız moda markası LVMH'e satılması ile uluslararası olmak isteyen diğer markaların da yolunu açtı.
Kenzo 1999 yılında son koleksiyonunu tasarladı. Bugün Kenzo'nun eklektik tarzı Dries van Noten'dan Marc Jacobs'a pek çok tasarımcıya ilham veriyor.
Geçtiğimiz hafta Paris'teki Moda Haftası kapsamında podyuma çıkan Kenzo markasının tasarımları geçen yıldan beri Felipe Oliviera Baptista'ya emanet edilmiş durumda.
Modacının ölümü haberini alan 1990'ların efsanevi modeli Naomi Campbell Instagram hesabına, "Senin gülüşünü ve mütevazi hallerini hep hatırlayacağım. Ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette" şeklinde bir mesaj attı.
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