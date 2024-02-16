Kenyalılar doğaya atılan şişelerden turistler için kabin yaptı
Kenya'nın güneyinde yer alan Oloolaimutia beldesi sakinleri, atık pet şişelerden turistlerin kalabileceği kabinler inşa ediyor
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Kenya'nın güneyinde yer alan Afrika'nın en büyük vahşi yaşam parkı Masai Mara'da bulunan Oloolaimutia beldesi sakinleri, çevreye atılan pet şişeleri değerlendiriyor.
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Doğayı ve insan sağlığını korumak için bölgeyi ziyaret edenler, turistlerin kalabileceği kabinler inşa ediyor.
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Doğada zamanla parçalanarak mikroplastik adı verilen küçük parçalara ayrılan pet şişeler su kaynaklarına ve toprağa karışarak ekosistemlere ciddi zararlar veriyor.
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Oloolaimutia halkı, şişeleri kumla doldurduktan sonra kabin yapımı için kullanıma hazır hale getiriyor.
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Bölge halkı, şişelerden yapılan kabinleri bölgeye gelen turistlere kiralayıp kazanç elde ediyor.
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