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        Haberler Yaşam Kenyalılar doğaya atılan şişelerden turistler için kabin yaptı

        Kenyalılar doğaya atılan şişelerden turistler için kabin yaptı

        Kenya'nın güneyinde yer alan Oloolaimutia beldesi sakinleri, atık pet şişelerden turistlerin kalabileceği kabinler inşa ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:38
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          Kenya'nın güneyinde yer alan Afrika'nın en büyük vahşi yaşam parkı Masai Mara'da bulunan Oloolaimutia beldesi sakinleri, çevreye atılan pet şişeleri değerlendiriyor.

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          Doğayı ve insan sağlığını korumak için bölgeyi ziyaret edenler, turistlerin kalabileceği kabinler inşa ediyor.

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          Doğada zamanla parçalanarak mikroplastik adı verilen küçük parçalara ayrılan pet şişeler su kaynaklarına ve toprağa karışarak ekosistemlere ciddi zararlar veriyor.

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          Oloolaimutia halkı, şişeleri kumla doldurduktan sonra kabin yapımı için kullanıma hazır hale getiriyor.

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          Bölge halkı, şişelerden yapılan kabinleri bölgeye gelen turistlere kiralayıp kazanç elde ediyor.

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