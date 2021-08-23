Kenya, Moderna'nın ürettiği 880 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Yerel basındaki habere göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderildiği ifade edildi.

ABD tarafından hibe edilen 880 bin doz aşının Kenyalı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Kenya 18 Ağustos'ta, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısından 407 bin doz teslim almıştı.