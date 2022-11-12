Kenya, KDC'ye askeri birlikleri gönderdi

AA

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmaları önlemek için ülkenin doğusundaki Goma şehrinde konuşlanmak üzere askeri birlikler gönderdi.

Kenyalı askerler, Goma Havaalanı'na ulaştı.

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KDC'NİN DOĞUSUNDAKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Saldırılarda 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümetince desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

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