Kenya Futbol Federasyonu Nick Mwendwa, Ceza Soruşturma Müdürlüğü'ne ifade verdi. 2019 yılında Mısır'da gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası'nda bakanlık tarafından A Milli Takım'ın masraflarının karşılanması için verilen bütçeyi zimmetine geçirdiği iddia edilen Mwendwa, başlatılan soruşturma doğrultusunda ifade verdi. Bakanlık tarafından federasyona verilen 244 milyon Kenya Şilini (15 milyon TL) bütçenin nasıl ve nelere harcandığının sorulduğu Mwendwa'ya ifadesinde yardımcısı Doris Petra ve Kenya Futbol Federasyonu Genel Müdürü Barry Otieno da eşlik etti.

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