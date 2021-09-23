Kenya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Ülkenin batısında bulunan Homa Bay İlçesi Komiseri Moses Lilan, Viktorya Gölü'nde teknenin salı günü alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 5 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Kazada ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildiren Lilan, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Lilan, kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişinin kurtarıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.

Viktorya Gölü'nde meydana gelen kazalarda her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.