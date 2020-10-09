Kenya'da serbest bırakılan terör şüphelisi kaçırıldı

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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Nairobi'deki hapishaneden salıverildikten sonra ailesiyle eve doğru yol alan Ömer, bindikleri aracı durduran silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Ömer'in ailesi, aracı durduran sivil kıyafetli kişilerin kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttığını ve ısrarlarına rağmen kimliklerini göstermediklerini belirtti.

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan ve 67 kişinin hayatını kaybettiği saldırının davası 7 yıl sonra bu hafta sonuçlanmış, yargılanan 3 kişiden 2'si terörden suçlu bulunmuştu.

Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunan Liban Abdulle Ömer'in de serbest kalmasına karar verilmişti.