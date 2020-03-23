Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor

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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 15 koronavirüs vakasının görüldüğü Kenya'nın başkenti Nairobi’de başlatılan çalışma kapsamında şimdiye kadar 12 binden fazla kişiye sağlık taraması yapıldı.

Otobüs durakları ve çarşılarda ellerinde ateş ölçerlerle dolaşan sağlık görevlileri, koronavirüs semptomu gösteren hastalara test uyguluyor.

Ayrıca şehrin kalabalık bölgelerinde iş yerleri ve otellerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

- Uluslararası uçuşlar iptal edildi

Vaka sayısının artmasından endişe eden Nairobi hükümeti, çarşamba gününden itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Cami ve kiliselerde toplanmayı da yasaklayan hükümet, cenazelere de 15'ten fazla kişinin katılmasına yasak getirdi.

Afrika Birliğinin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti.