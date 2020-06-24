Kenya'da polis 13 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlandı

Ulusal medyadaki haberlere göre, Yasin Moyo adını taşıyan çocuğun ölümü üzerine görülen davanın ilk duruşmasında, savcılar, polis memuru Duncan Ndiema'yı cinayetle suçladı.

Ndiema ise duruşma sırasında suçsuz olduğunu iddia etti.

30 Mart gecesi evinin balkonunda oynayan Moyo, silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Başsavcı Noordin Haji'nin olayın araştırılmasını istemesi sonrası ortaya çıkan ilk bulgular, o gece devriyede olan Ndiema'nın suçlu olduğuna işaret etmişti.

- Simge haline geldi

Kovid-19 salgınının başladığı dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk günlerinde vurularak öldürülen Moyo, tüm ülkede polis şiddetinin simgelerinden biri haline gelmişti.

Kenya'nın bağımsız Polis Faaliyetleri Gözetleme İdaresi (IPOA),daha önce sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.