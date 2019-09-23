Olay, Nairobi nin 8 mahallesinden biri olan Dagoretti de meydana geldi. De\u011ferli Yetenek Akademisi adl\u0131 okulun bir s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 bilinmeyen bir nedenle \u00e7\u00f6kt\u00fc. Olay yerine sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edilirken, \u00e7\u00f6kme sonucu enkaz alt\u0131nda kalan 7 \u00e7ocu\u011fun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, 57 \u00f6\u011frencinin de yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Resmi kay\u0131tlara g\u00f6re okulda 800 \u00f6\u011frenci okudu\u011fu belirtiliyor. Yetkililer \u00fcst katlarda da s\u0131n\u0131flar\u0131n oldu\u011funu, t\u00fcm \u00f6\u011frencilerin kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan emin olmak i\u00e7in aramalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini\u00a0s\u00f6ylediler.