Kenya'da her şeyi tamir edebilen Jua Kali zanaatkarları
Kenya'nın Nairobi kentinde, Jua Kali zanaatkarları geçimlerini sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
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Kenya dilinde işi bitirmek anlamına gelen Jua Kali zanaatkarları kendilerinden talep edilen her şeyi tamir edebilen ve düzeltebilen kişiler olarak adlandırılıyor.
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Kenya'da geçimini bu işi yaparak sağlayan çok sayıda kişi bulunuyor.
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Başkent Nairobi'nin mahallelerinde çalışan zanaatkarlar, kendilerine getirilen ürünlerin tamirini genelde kendi yaptıkları aletlerle, hızlı bir şekilde yaparak müşterilerine teslim ediyor.
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Bu çok yönlü zanaatkar grubu, Kenya ekonomisinin hayati ve büyüyen bir unsuru.
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Avrupa ve Asya’dan gelen seri imalatçılar ve ucuz mallar Jua Kali zanaatkarlarının çalışma alanlarını gitgide daraltıyor.
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