Kenya'da hemşire ve sağlık memurlarından sonra doktorlar da grev kararı aldı

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KMPDU Sekreteri Chibanzi Mwachonda, üyelere yaptığı çağrıda, "Hükümet, taleplerimizi yerine getirene kadar güvenliğiniz için evde kalmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktorların hükümetten talepleri arasında Kovid-19 tedbirlerinin arttırılmasının yanı sıra kapsamlı hayat sigortası ve risk ödenekleri bulunuyor.

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN) de iki hafta önce hastanelerde Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı almıştı.

Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle en az 30 doktor, 26 hemşire ve 10 sağlık memuru hayatını kaybetti.