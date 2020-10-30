Kenya'da alışveriş merkezi saldırısının faillerine toplam 51 yıl hapis cezası verildi

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Hakim Francis Andayion, Nairobi'de görülen davada yargılanan Muhammed Abdi Ahmed'in 33 yıl, Hüseyin Hasan Mustafa'nın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

"Terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıya yardımcı olduğu" gerekçesiyle suçlu bulunan sanıkların 7 yıl boyunca cezaevinde bulundukları dikkate alınarak bunun hapis sürelerinden düşüleceği kaydedildi.

Kenya'da alışveriş merkezine 2013'te yapılan silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, 2 kişi terör eyleminden suçlu bulunmuştu.

140'tan fazla kişinin şahit olarak dinlendiği davada, sanıklar suçlarını kabul etmemişti.

Kenya'nın Somali'deki askerlerini geri çekmesini isteyen terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda, 67 kişi hayatını kaybetmişti.