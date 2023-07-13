Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında bulunan ceset sayısı artıyor!
Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye yükseldiği bildirildi.
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Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını açıkladı.
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Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 372'ye çıktığı bilgisini paylaşarak, nisandan bu yana tarikatın elinden 95 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
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Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
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