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Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: 47 kişinin cansız bedeni bulundu

Kenya'da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandırdığı bildirilen tarikat lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturma sürerken, cansız bedeni bulunan kişi sayısı 47'ye yükseldi

Giriş: 24.04.2023 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kenya'da
Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması
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Kenya'da müritlerine açlıktan ölmelerini halinde cennete gideceklerini söylediği iddia edilen tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge'in gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma sürüyor.

Kenya polisi, ülkenin doğusunda tarikat üyesi olduğu düşünülen 26 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu, bu tarikatla bağlantılı buldukları cansız beden sayısının 47'ye çıktığını açıkladı.

Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki bir AFP muhabiri, beyaz tulum giyen ve maskeli arama ekiplerinin başka cesetleri aramak için bölgede kazmaya devam ettiğini gördü.

Malindi'deki cezai soruşturma başkanı Charles Kamau pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugün 26 ceset daha çıkardık ve böylece toplam cansız beden sayısı 47'ye çıktı" dedi.

Yetkililer, aramanın sadece cesetler için değil, tarikattan kurtulanlar için de devam ettiğini söyledi. Polis, geçen hafta ilk cansız bedenlerin bulunmasının ardından operasyon başlattı.

Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak.

Öte yandan, Nthenge hakkındaki iddiaları reddetti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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