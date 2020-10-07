Kenya'da 2013'te yapılan alışveriş merkezi saldırısından 2 kişi suçlu bulundu

AA

Nairobi'de görülen davada yargılanan 3 kişiden Hussein Hassan Mustafa ve Mohammed Abdi Ahmed, "terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıya yardımcı olduğu" gerekçesiyle suçlu bulunurken, yargılanan diğer şüpheli Liban Abdullahi Omar ise delil yetersizliğinden suçsuz bulunarak 7 yıl sonra serbest kaldı.

140'tan fazla kişinin şahit olarak dinlendiği davada, sanıklar suçlarını kabul etmedi.

Kenya'nın Somali'deki askerlerini geri çekmesini isteyen terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda, 67 kişi hayatını kaybetmişti.