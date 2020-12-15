Kenya, 24 milyon doz Kovid-19 aşı siparişi verdi

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, The Star gazetesine verdiği mülakatta, "Kenya, ülke nüfusunun yüzde 20'sini karşılamaya yetecek 24 milyon doz Kovid-19 aşısını sipariş etti." ifadelerini kullandı.

Amoth, bir dozun maliyetinin 3 dolar civarında olduğunu söyledi.

GAVİ'nin yaklaşık dokuz aşı adayının üreticileriyle anlaşma imzaladığını hatırlatan Amoth, Kenya'nın hangi aşıyı alacağının henüz belirlenmediğini belirtti.

Sağlık Genel Direktörü Amoth, "Aşılanacak ilk kişiler sağlık çalışanları, hastalığa direnci olmayanlar ve yaşlılar olacak." dedi.

Kenya, aşının gelecek yılın başlarında gelmesini bekliyor.

Şimdiye kadar 92 bin vakanın görüldüğü Kenya'da Kovid-19 nedeniyle 1593 kişi hayatını kaybetti.