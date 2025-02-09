Keny Arroyo resmen Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, cumartesi günü İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Keny Arroyo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş ara transfer döneminin ilk transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado
Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.
Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."