30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Timberland 2018 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu yayınlandı. Rapora göre marka, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinde belirtilen öncelikli üç alan olan 'daha iyi ürünler', 'daha yeşil bir dünya' ve 'daha güçlü topluluklar' konularında ilerlemeler kaydetti.
2018 KSS raporuna göre dünyada 10.2 milyon fidan diken şirketin, 2001 yılında duyurulan dünyada 10 milyon fidan dikme taahhüdünü de gerçekleştirdiği bildirildi.
Global girişimin bir parçası olarak Timberland Türkiye’de de bu yıl itibarıyla fidan dikme ve kent yeşillendirme projelerine başlamayı hedeflediği açıklandı.
Timberland Küresel Marka Başkanı Jim Pisani, "İşletmeler dünyada olumlu değişimler yaratma anlamında itici bir güç. Daha yeşil bir dünyanın ise daha iyi bir gelecek vadettiğine inanıyoruz. Bizim marka anlayışımızın merkezinde bu bakış açısı yer alıyor” dedi.
Timberland 2018 KSS raporunda öne çıkanlar başlıklar ise şu şekilde;
- Timberland tekstil ürünlerinin, yüzde 75’inde ABD menşeli organik veya BCI (Better Cotton Initiative) tarafından onaylı pamuk kullanılıyor. 2020’de bu rakamın yüzde 100’e ulaştırılması hedefi bulunuyor.
- 2018’de üretilen tüm Timberland ayakkabıların yüzde 69’u geri dönüştürülmüş, organik veya yenilenebilir (ROR) içeriklere sahipti. 2020 hedefi de, tüm ayakkabı koleksiyonlarının ROR malzemelerini içermesi yönünde.
- 2018’de ayakkabılarda kullanılmak üzere 320 kilo PET geri dönüştürüldü. Bugüne kadar ise 345 milyondan fazla plastik şişe Timberland ayakkabılarında yeniden hayat buldu.
- Ayakkabılarda kullanılan derinin yüzde 99'u ve diğer ürünlerde kullanılan derilerin yüzde 96’sı Leather Working Group tarafından altın veya gümüş onaylı fabrikalardan tedarik ediliyor. 2020 hedefi bu oranları yüzde 100'e ulaştırmak.
- Timberland 2018’de 285 bin 887, 2001’den bu yana ise 10 milyon 275 bin 707 fidan dikti. Önümüzdeki döneme yönelik yeni fidan dikme hedeflerinin hız kesmeden devam etmesi öngörülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!