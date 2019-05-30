Timberland 2018 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu yayınlandı. Rapora göre marka, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinde belirtilen öncelikli üç alan olan 'daha iyi ürünler', 'daha yeşil bir dünya' ve 'daha güçlü topluluklar' konularında ilerlemeler kaydetti.

2018 KSS raporuna göre dünyada 10.2 milyon fidan diken şirketin, 2001 yılında duyurulan dünyada 10 milyon fidan dikme taahhüdünü de gerçekleştirdiği bildirildi.

Global girişimin bir parçası olarak Timberland Türkiye’de de bu yıl itibarıyla fidan dikme ve kent yeşillendirme projelerine başlamayı hedeflediği açıklandı.

Timberland Küresel Marka Başkanı Jim Pisani, "İşletmeler dünyada olumlu değişimler yaratma anlamında itici bir güç. Daha yeşil bir dünyanın ise daha iyi bir gelecek vadettiğine inanıyoruz. Bizim marka anlayışımızın merkezinde bu bakış açısı yer alıyor” dedi.

Timberland 2018 KSS raporunda öne çıkanlar başlıklar ise şu şekilde;

- Timberland tekstil ürünlerinin, yüzde 75’inde ABD menşeli organik veya BCI (Better Cotton Initiative) tarafından onaylı pamuk kullanılıyor. 2020’de bu rakamın yüzde 100’e ulaştırılması hedefi bulunuyor.

- 2018’de üretilen tüm Timberland ayakkabıların yüzde 69’u geri dönüştürülmüş, organik veya yenilenebilir (ROR) içeriklere sahipti. 2020 hedefi de, tüm ayakkabı koleksiyonlarının ROR malzemelerini içermesi yönünde.

- 2018’de ayakkabılarda kullanılmak üzere 320 kilo PET geri dönüştürüldü. Bugüne kadar ise 345 milyondan fazla plastik şişe Timberland ayakkabılarında yeniden hayat buldu.

- Ayakkabılarda kullanılan derinin yüzde 99'u ve diğer ürünlerde kullanılan derilerin yüzde 96’sı Leather Working Group tarafından altın veya gümüş onaylı fabrikalardan tedarik ediliyor. 2020 hedefi bu oranları yüzde 100'e ulaştırmak.

- Timberland 2018’de 285 bin 887, 2001’den bu yana ise 10 milyon 275 bin 707 fidan dikti. Önümüzdeki döneme yönelik yeni fidan dikme hedeflerinin hız kesmeden devam etmesi öngörülüyor.