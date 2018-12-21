Yozgat'ta, kentin katı atıklarının toplanarak elektriğe dönüştürülmesiyle 6 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde toplanan günlük 200 ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Belediye ekiplerinin sokak sokak gezerek topladığı çöpler, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde biriktiriliyor. Çöplerin depolandığı alanda biriken metan gazı, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle kurulan santralde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Günlük 1,4 megavat enerji üretimi yapılan tesiste, bütün ilçelerin sisteme dahil edilmesiyle üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde yapılan katı atık tesisinde, yaklaşık iki yıldır süren bir inşaat döneminden sonra şubat ayından bu tarafa elektrik üretimine başlandığını bildirdi.

Tesise günlük yaklaşık 200 ton çöp taşındığını ve günlük 6 bin konutun ihtiyacına yetecek seviyede elektrik üretiminin gerçekleştiğini anlatan Arslan, "Günlük çöp 350 tona çıktığı zaman 10 bin konutun ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrik üretimi olacak." dedi.

Tesisle birlikte Yozgat'ın bütün ilçeleriyle beraber tertemiz bir çevreye kavuştuğunu vurgulayan Arslan, "Çöpün plastik, karton gibi atıklarını geri dönüşüm için ayrıştırıyoruz. Bir kısmı da elektrik üretimiyle bertaraf edilmiş oluyor. Biz bu çöpleri bertaraf etmek için senede 3 milyon lira civarında masraf etmek durumundaydık, bu tesisle bundan da kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca üretilen elektrikten yüzde 3 oranında da belediyemize katkı sağlanıyor." diye konuştu.

Elektrik üretim tesisinin şefi İbrahim Aydın da sistem kapsamında Yozgat ve ilçelerinden toplanan atıkların, çöp sahasında biriktirildiğini ifade etti.

Çöp sahasında biriken çöpün üzerini toprakla örttüklerini, çöp içinde oluşan metan gazını borularla alıp balon sistemi denilen alanda depoladıklarını aktaran Aydın, "Depolarda biriken gazı elektrik üretim santralinde yakarak elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Bu enerjiyi de Yozgat merkeze veriyoruz. Günlük 1,4 megavat üretim yapıyoruz, çöp tonajındaki artışlarla kapasitemiz de aratacak." ifadelerini kullandı.