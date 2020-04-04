Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kangüleç, yazlık evini sağlıkçılara tahsis etti

AA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde çalışan ve ailesini virüsten korumak için evine gidemeyen doktor, hemşire ve personele destek olmak isteyen Kangüleç, yazlık evini sağlıkçılara tahsis etti.

Kangüleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atakum Belediyesinin dezenfekte ettiği yazlık evini sağlık çalışanlarının kullanabileceğini söyledi.

Hastaneye yakın yüzlerce yazlık ev bulunduğuna işaret eden Kangüleç, diğer ev sahiplerinin de sağlık çalışanlarına bu şekilde destek vermesini istedi.

Samsun'da yaklaşık 3 bin doktor, 4 binden fazla da sağlık çalışanı bulunduğuna işaret eden Kangüleç, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde bizler için hayatlarını riske atan, 7 gün 24 saat çalışan sağlık personeli var. Hastalarıyla yakın temasta olan sağlık çalışanları dinlenme ve uyku ihtiyaçları için artık evlerine gidemiyor. Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarının uykuya ve iyi dinlenmeye ihtiyaçları var. Samsun'daki bazı otel işletmecileri, odalarını sağlık personelinin kullanımına açtı. Ayrıca misafirhanelerini sağlık çalışanlarının kullanımına açan kamu kuruluşları da var. Ben de tıp fakültesi hastanesine yakın yazlık evimi sağlık çalışanlarının kullanımına açtım."