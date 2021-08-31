Nippon Paint, daha önce İzmir, Antalya ve Ankara’da hayata geçirdiği “Kent Galerileri” sergisini 6 Eylül tarihinde İstanbul Tomtom Kırmızı’ya taşıyor. Nippon Paint ürünlerinin uygulandığı çeşitli enstalasyonların yer aldığı galeri buluşmalarında, 10 Eylül tarihine kadar mimarları ağırlayacak.

11-12 Eylül tarihlerinde renklere, dekorasyona, mimari yapılara ve tasarımlara ilgisi olan herkesi misafir edecek! Serginin konsept tasarımını Asya’nın en önemli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) jürilerinden başarılı tasarımcı ve mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer yaptı.