Kenosha dedektifleri silahlı çatışmaya karışan kişileri belirlemek amacıyla AA’dan bilgi aldı - WISCONSIN

AA

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu.Kenosha sokaklarında silahlı bazı sivillerin benzin istasyonu ve benzeri yerlerde yağma ve kundaklamaya karşı çevreyi koruması AA kamerasına yansıdı. Kenosha’da olaylı gösterilerde silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.Bir kişi kolundan yaralandı. Kenosha dedektifleri silahlı çatışmada silahla vurulan kişileri belirlemek amacıyla AA’dan bilgi aldı.