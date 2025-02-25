Kenny Arroyo: Şartlar bahane olmamalı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son hafta maçında Antalyaspor'u 2-1 yenerek Beşiktaş'ın oyuncularından Kenny Arroyo, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"HOCAMIN VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Antalyaspor karşısında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın bana verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımızın verdiği destek için de çok teşekkür ederim. Golümü onlara armağan ediyorum." dedi.

"ŞARTLAR BAHANE OLMAMALI"

Ekvadorlu futbolcu, Türkiye'ye adaptasyonu için, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Soğuğa da alıştım. Her geçen gün daha çok alışıyorum. Şartlar bir bahane olmamalı." sözlerini sarf etti.