Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Kennedy suikastinden limuzinde kaç kişi vardı sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Kennedy suikastinden limuzinde kaç kişi vardı?

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