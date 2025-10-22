ABD'nin en ünlü ailelerinden biri olan Kennedy ailesinin hayatı, dizi oldu. Fredrik Logevall'ın 'JFK: Amerikan Yüzyılında Olgunlaşma, 1917 - 1956' adlı kitabından uyarlanan 'Kennedy' adlı yeni dizide, ailenin reisi Joe Kennedy Sr.'ı, Michael Fassbender canlandırıyor.

Dizi, Kennedy ailesinin zaferlerini ve trajedilerini ele alıyor. Suikaste kurban giden ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'yi yetiştiren aile için zaferler kadar trajediler de çok fazlaydı. Kennedy'nin laneti söylentileri, diğer talihsiz olayların yanı sıra Kennedy'nin oğlu JFK Jr.'ın 1999'da bir uçak kazasında eşi ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetmesiyle daha da güçlendi.

Michael Fassbender

Dizinin, John F. Kennedy'nin Beyaz Saray'a yerleşmesinden çok önce başlayacağı, ilk sezonun 1930'larda geçeceği, Joe ve Rose Kennedy ile dokuz çocuklarının ve asi ikinci oğulları Jack'in, altın çocuk olarak nitelendirilen ağabeyinin gölgesinden kaçmaya çalışma hikâyesinin ele alınacağı belirtildi.

John F. Kennedy (solda)

Ryan Murphy yapımcılığındaki sekiz bölümlük dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.