Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kennedy ailesi dizi oldu: Başrol Michael Fassbender'ın - magazin haberleri

        Kennedy ailesi dizi oldu

        'Kennedy' adlı yeni çekilen dizide ailenin reisi Joe Kennedy Sr.'ı, Michael Fassbender canlandırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başrol Michael Fassbender'ın
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin en ünlü ailelerinden biri olan Kennedy ailesinin hayatı, dizi oldu. Fredrik Logevall'ın 'JFK: Amerikan Yüzyılında Olgunlaşma, 1917 - 1956' adlı kitabından uyarlanan 'Kennedy' adlı yeni dizide, ailenin reisi Joe Kennedy Sr.'ı, Michael Fassbender canlandırıyor.

        Dizi, Kennedy ailesinin zaferlerini ve trajedilerini ele alıyor. Suikaste kurban giden ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'yi yetiştiren aile için zaferler kadar trajediler de çok fazlaydı. Kennedy'nin laneti söylentileri, diğer talihsiz olayların yanı sıra Kennedy'nin oğlu JFK Jr.'ın 1999'da bir uçak kazasında eşi ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetmesiyle daha da güçlendi.

        Michael Fassbender
        Michael Fassbender
        REKLAM

        Dizinin, John F. Kennedy'nin Beyaz Saray'a yerleşmesinden çok önce başlayacağı, ilk sezonun 1930'larda geçeceği, Joe ve Rose Kennedy ile dokuz çocuklarının ve asi ikinci oğulları Jack'in, altın çocuk olarak nitelendirilen ağabeyinin gölgesinden kaçmaya çalışma hikâyesinin ele alınacağı belirtildi.

        John F. Kennedy (solda)
        John F. Kennedy (solda)

        Ryan Murphy yapımcılığındaki sekiz bölümlük dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Fassbender
        #kennedy ailesi
        #dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa