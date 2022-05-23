Keneyi kendi çıkardı, canından oldu

Keneyi kendi çıkardı, canından oldu

DHA

Batman'da, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan Ahmet Bülbül (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan Ahmet Bülbül, bir süre önce vücuduna yapışan keneyi, kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bülbül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.