Kenevirden çeşitli eşyalar yapıp yurt dışına gönderiyor - KASTAMONU

Hanönü ilçesinde 4 yıl önce kenevir tarımına başlayan Topuz, bu yıl 15 dekar alana ektiği ürününün hasadına başladı.Ektiği kenevir ile çevre illerden aldıklarını dükkanında işleyen Topuz, çeşitli eşyalar yapıp aracı firma üzerinden ABD ve Kanada'ya satıyor.Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kenevir hasadının başladığını söyledi.
Geçmiş yıllara göre bu sene ekim alanını biraz düşürdüğünü belirten Topuz, "Sökülen ürünleri serip kurutacağız. Erkek ve dişiler ayrılacak. Bir süre su içinde bekletildikten sonra soyulup lifleri ayrılacak. Kalitelerine göre ham maddeyi ayırıp kilim, çanta, sicim, heybe, takı gibi ürünler yapılacak." dedi.
Ürünlerin çoğunu ilçedeki dükkanında işlediklerini anlatan Topuz, ayda ortalama 500 parça ürün yaptıklarını, işlerini büyütüp başka bir iş yerine taşınmayı planladığını kaydetti.
Kenevir ham maddesinden birçok çeşit ürün yapabildiklerini dile getiren Topuz, "Bunları ABD'ye ve Kanada'ya gönderiyoruz. Türkiye'de satışımız yok. Özellikle hayvan bağlamak için kullanılan yularlar, kedi ve köpek yatakları çok satılıyor." diye konuştu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinden kenevir hasadı için gelen Fazıl Murat ise çocukluğundan bu yana neredeyse 40 yıldır kenevir işiyle uğraştığını aktardı.
Kenevir hasadının zorluğuna işaret eden Murat, "Kenevirleri elle topraktan söküp seriyoruz. 4-6 gün yerde kaldıktan sonra tohumunu bir brandaya çırpıp alıyoruz. Sonra havuzlama, ardından lifi çıkıyor. Lifi de urgan olarak değerlendiriliyor. Onlardan da çeşitli ürünler yapılıyor. Kenevir tarımı en zor tarımsal faaliyetlerden biridir. Hemen hemen her şey elle yapılıyor." ifadelerini kullandı.
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