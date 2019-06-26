26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yaptığı açıklamada, kenevir üretimine izin verilen iller arasında yer alan Uşak'ta üreticilerin bu ürüne ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.
Uşak Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez ilde liflik kenevir üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Keleş, birkaç yıl içerisinde kentin bu alanda ön plana çıkacağını ifade etti.
ÇİFTÇİLER GELİRLERİNİ KATLAYACAK
Kenevir bitkisinin ekonomik getirisinin buğday, arpa gibi ürünlerden 3-4 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Ertan Keleş, bu nedenle üreticilerin kısa sürede kenevir üretimine yöneleceğini dile getirdi.
Keleş, buğday ve arpada dekar başına karlılığın 300-400 lira arasında olduğuna değinerek, şöyle konuştu:
"Liflik kenevir üretiminden dekar başı bin 500 liraya kadar gelir elde edilebilecek. Selçikler köyünde bu yıl ilk kez kenevir üretimi yapıldı. Verim oldukça yüksek. Bilindiği üzere yağlık ve liflik olmak üzere 2 tür kenevir üretimi var. Biz ilimizde liflik üretimin yaygınlaşmasını istiyoruz çünkü getirisi daha yüksek. Yağlık kenevir üretiminde dekar başı ortalama bin lira gelir elde edilirken, liflikte bu oran bin 500 liraya kadar yükselebiliyor."
Liflerin pazarlama sorunu olmadığına işaret eden Keleş, "İlimizde dekardan 80-85 kilogram lif ve bir ton odun elde edilecek. Kenevir ve odunun getirisini topladığımızda dekar başı gelir buğday ve arpanın getirisini dörde katlayacak. Biz bu nedenle liflik kenevir üretimi için çiftçileri bilgilendiriyoruz." dedi.
"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜRÜN"
Üzerinde çalışılan tohumların yaygınlaşmasıyla kenevir üretiminin istenilen düzeye ulaşacağını anlatan Keleş, şunları kaydetti:
"Kenevir ülke ekonomisi için çok önemli bir ürün. Karlılığı oldukça yüksek, bu nedenle kısa sürede yaygınlaşacağını düşünüyoruz. tekstil, otomotiv, sektörlerinde kağıt sanayinde, tıp alanında geniş kullanımı olan kenevir aynı zamanda yağ ve yakıt olarak da kullanılıyor. Kenevir suyu seven bir ürün, ilimizde yağış ortalaması metrekareye 565 mililitre, bu oran bizim için yeterli, biraz su takviyesi yapılabilir. İlimizde kenevir çalıştığımız tarlada lif oranı yüksek esrar oranı düşük bir ekim yaptık."
"KENEVİR ÜRETİMİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Selçikler beldesinde üretici Mehmet Arslan, ilk kez kenevir ekimi yaptığını belirterek, "Getirisi buğday ve arpaya göre çok fazla, tarımı kolay, pazar sorunu yok, fiyat istikrarı olacağı söyleniyor. Bu nedenlerle kenevir üretimi artacak." diye konuştu.
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