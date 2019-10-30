30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla artıyor. Geçen yıl 200 dekar olan lif, tohum ve sapa amaçlı kenevir ekim alanı, bu yıl 5 kat artış göstererek bin dekara ulaştı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 1989'da 42 bin dekar olan kenevir ekim alanı 1999'da 5 bin 360 dekara ve 2009'da 66 dekara düştü. Son olarak geçen yıl 200 dekarda lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu alanda bir çalışmanın içine giriyoruz, yeniden bunu üreteceğiz." sözlerinin ardından kenevirin tekrar ülke gündemine girmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı kenevir alanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl yaklaşık bin dekarda lif, tohum ve sap amaçlı ekim alanına ulaşıldı. Türkiye'de tescilli kenevir çeşidi bulunmazken, mevcut ekilişler yerel popülasyonlardan elde edilen tohumluklarla yapılıyor.
SÖZLEŞMELİ MODELLE ÜRETİM
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle "tetrahydrocannabinol (THC)" oranı düşük çeşit geliştirme çalışmaları yürütülüyor. İki endüstriyel kenevir çeşidinin tescil çalışmalarının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
Ülkenin kenevir tohum ihtiyacını karşılayacak şekilde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinde ve sözleşmeli tarım modeliyle çiftçiler tarafından tohumluk kenevir üretimi yapılıyor. Ekim ayı itibarıyla ürün hasadında sona gelindi.
Yeterli miktarda tohum üretilmesiyle üreticilerin talep ettiği tohum ve kenevir endüstrisine yönelik yatırımlar için ham maddenin karşılanması hedefleniyor.
KENEVİRDE TESCİL PLANI
TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye'de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu belirterek, üretimi yerel tohumla yapmak istediklerini söyledi.
Geçen sene yerel kenevir tohumlarını çiftçilerden topladıklarını ifade eden Işıkgece, "Bu tohumlar için Gökhöyük işletmemizde bir yer ayırdık. Ayrıca 127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. Amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek. Bu dönemde tohumlar toplanıyor. Yaklaşık 10 ton civarında tohumumuz olacak, onu tekrar çoğaltacağız." dedi.
Işıkgece, yerel kenevir tohumunun orijinalliğinin bozulmaması için üretim yapılan bölgeyi koruma altına aldıklarını kaydetti.
TEKSTİL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN KENEVİRE İLGİ
Tekstil ve otomotiv sektöründeki bazı büyük firmaların kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istediğine dikkati çeken Işıkgece, söz konusu firmalarla sürekli görüştüklerini ve fizibilite çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Işıkgece, bir seneye kadar ortaya somut ürünler çıkacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
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