Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

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Keskin, Türkiye'de KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşması üzerine bu alanda çalışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Keneler üzerine 2008 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını belirten Keskin, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh üniversitelerinin ortaklığında yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İnsan üzerinden parazitlenen kene türlerinin neden olabilecekleri hastalıklar konusunda araştırmalara devam ettiklerini dile getiren Keskin, "Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitelerinde artış meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kenelere karşı biraz daha bilinçli olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

KENELER HASTALIK BULAŞTIRIYOR Özellikle "Hyalomma marginatum" cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığı görülmesiyle araştırmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti: "Kenelerin KKKA virüsünü bulaştırdığı uzun süredir biliniyordu. Ülkemizde ilk defa, 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edilmesiyle fark edildi. KKKA hastalığının tespit edilmesinden önce de ülkemizde keneler üzerine çalışmalar yapılıyordu. 2002 yılından sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldı ve oldukça detaylı veriler elde edildi. Keneler sadece bizim ülkemize has bir problem değil, keneler her ülkede hastalıkları bulaştırabilir. Ayrıca keneler sadece KKKA hastalığına da neden olmaz, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bunlar çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkacak şeyler. Kenelerle bulaşan çok fazla hastalık var."

KKKA HASTALIĞINDA ARTIŞ TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da havaların ısınmasıyla Tokat ve bölgede KKKA hastalığında artış görüldüğünü vurguladı. KKKA hastalığının ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu alanda üniversitemiz biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili çalışmalar imza atılmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hayvanlardan, Çankırı'dan, Samsun Kızılırmak Deltası'nda göçmen kuşlardan, Türkiye'den kemirgenlerden, Cezayir'de küçük memelilerden toplanan keneler üzerinde arkadaşlarımız yoğun çalışmalar yapmaktadır" diye konuştu.