Kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu!

Bolu'da kızı N.B.´yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B. (41), "Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi.

DHA'da yer alan habere göre duruşmayı erteleyen mahkeme, tutuksuz sanık Cemile B.´nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.

"OKULA ELİM YÜZÜM MOSMOR ŞEKİLDE GİTTİM"

Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.