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Sevgilisinden ayrılmadığı için kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu

Bolu'da şaşkına çeviren bir dava ortaya çıktı. Kentte bir annenin, sevgilisinden ayrılmadığı için kızını oklavayla dövdüğü iddia edildi. Kızının şikayetiyle anne hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada savunma yapan anne ise, "Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi

Giriş: 07.12.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu! - Güncel öne çıkan haberler
Kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu!
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DHA

Bolu'da kızı N.B.´yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B. (41), "Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi.

DHA'da yer alan habere göre duruşmayı erteleyen mahkeme, tutuksuz sanık Cemile B.´nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.

"OKULA ELİM YÜZÜM MOSMOR ŞEKİLDE GİTTİM"

Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cemile B. hakkında ´Alt soya saldırı´ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.

"KIZIMIN YAŞI KÜÇÜK, SÜREKLİ OKULDAN KAÇIYORDU"

Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.

İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında `Üst soya saldırı´ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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