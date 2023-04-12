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Kendisini kadın terzisi olarak tanıtıyordu! Suç örgütü lideri çıktı!

Diyarbakır merkezli 5 ilde polis, birçok suçtan cezaevinde bulunan İ.İ.´nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü lideri İ.İ.'nin kendisini kadın terzisi olarak tanıttığı ortaya çıktı

Giriş: 12.04.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Kendisini terzi olarak tanıtıyordu... Suç örgütü lideri çıktı! - Son Dakika Haberler
Kendisini kadın terzisi olarak tanıtıyordu! Suç örgütü lideri çıktı!
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DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti.

KENDİSİNİ 'KADIN TERZİSİ' DİYE TANITIYORDU

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini `kadın terzisi´ olarak tanıtan İ.İ.´nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ

Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi.

5 İLDE "MAKAS OPERASYONU" DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinle, `Makas´ adı verilen operasyonda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin´de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21´i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10´unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLERDEN 6´SI, HASTANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLİ

Şüphelilerden 6´sının Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022´de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi. Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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