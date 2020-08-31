29 Ağustos Cuma günü İstanbul Bostancı’da arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gitmek için taksiye binmek üzere iken iki erkeğin önce sözlü tacizine uğradığını iddia eden 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı olay sonrasında ise darp edildi.
Habertürk’ten Emrah Doğru’ya konuşan Bıyıklı o anları anlattı. Evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen genç kadın orada bulunan iki erkeğin gideceği yere kadar bırakma teklifini geri çevirdiği için şahıslar tarafından tacize uğradı. Kendisini korumaya çalışan Bıyıklı, şiddete maruz kalınca bilincini kaybetti. Sokak ortasında şiddet gördüğünü söyleyen mağdur, saldırgan tarafından “güzelliğini elinden aldım, artık kendine güvenemezsin. Reddetmek neymiş gör, beni artık unutamazsın” şeklinde konuştuğunu ifade etti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Bıyıklı, darp raporu aldı ve emniyet güçlerine şikâyette bulundu.
"KORKTUĞUM İÇİN AİLEMİN YANINA SIĞINDIM"
Failler henüz yakalanmadığı için tedirgin olan Nagehan Bıyıklı, İstanbul’dan, Sakarya’ya ailesinin yanına gittiğini söyleyerek, “Belki de takip ediliyorum bilmiyorum. Belki haberlere ölü olarak çıkacağım. Faillerin yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.
"TARKSİYE BİNERKEN SURATIMA TEKME ATILDI"
Olay anını anlatan Bıyıklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orada 35 yaşlarında iki adam vardı, bana gelip 'gideceğin yere ben seni bırakayım canım' dedi. Ben de 'abi gerek yok sağ ol taksiye binip gideceğim' dedim. Sonrasında 'ne uzatıyorsun gel işte' şeklinde ısrarcı oldu. Ben ise reddederek gitmesini söyledim. Sonrasında ayağa kalkıp bana dokunmaya çalıştı 'uzatma gel' diye tehditlerini sürdürdü. Taksiye binip, kapıyı kapatmaya çalışırken suratıma tekme atıldı. O tekme ile burnum kırılmış. Sonrasında ise darp etmeye ve sözlü tacize devam ettiler. Şuurumu kaybetmiştim"...
HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDUM
Hastanede tedavisinin ardından emniyet güçlerine giden Bıyıklı: “Beni güzel şekilde karşıladılar, olay yerine gittik, incelemelerde bulundular fakat o caddede herhangi bir mobese kamerasının olmadığı söylendi. Faillerin yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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