Eskişehir'de internet üzerinden oluşturduğu profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan Engin D. (33),evlerine girdiği kişilerden beyaz eşyalarını tamir etmek için alıp geri vermedi. Bazı kişilerden ise parça değişimi için para alarak ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen şikâyetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

DHA'daki habere göre alınan ifadeler ve dolandırılan kişilerin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemesi sonucunda şüpheli Engin D.'nin Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri Engin D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Engin D., ifadesi için emniyete götürüldü.

7 ŞEHİRDE 54 SUÇTAN ARANIYOR

Emniyette yapılan incelemede şüpheli Engin D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve Afyonkarahisar'da, 'cezaevinden firar etmek, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi 54 suçlamayla arandığı ortaya çıktı.

SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRMIŞ

Şüpheli Engin D.'nin internet üzerinden oluşturduğu hesaplarla kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıttığı, tamir ya da bakım için arayanların evlerine giderek beyaz eşyaları aldığı ve geri götürmediği, ayrıca parça değişimi adı altında paralar toplayarak, 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.