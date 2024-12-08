Kendisine şiddet uygulayan babasını başından vurdu

Samsun’un Atakum ilçesinde A.A. (16), kendisine ve ailesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Harun A.’yı (41) uyuduğu sırada tabanca ile başından vurdu. Ağır yaralanan Harun A. tedavi altına alınırken, oğlu A.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. A.A., kendisine ve ailesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Harun A.’yı yatakta uyuduğu sırada kulağının arkasından babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Harun A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.