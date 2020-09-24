Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşini öldüren kadına dava açıldı

AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019'da sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış'ı öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, hasta ve olayı anlatacak hali olmadığını söyleyen Binnaz Kırış'ın ifadesinin alınamadığı, sanığın bu aşamada susma hakkını kullanmak istediği kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen sanığın kardeşi Yılmaz Anar, 1,5 aydır 25 yıldır evli olan ablası ve eniştesinin yanında kaldığını, olay günü evde içki içen maktulün ablasına küfür ettiğini, sabaha karşı yeğeninin kendisini uyandırdığını, ablasını yatak odasının kapısının önünde oturmuş vaziyette "Her şey bitti Yılmaz, kurtuldum. Bunu kendime yapmak istedim. Çocuklarım bu zulmü hep görecek diye ona yapmak istedim." dediğini anlattı.

Sanık Binnaz Kırış ile maktul Ferhat Kırış'ın oğlu olan Şafak Kırış da babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, olay günü misafirliğe gelen nişanlısının ailesinin 23.30 gibi evden ayrıldığını, sonra annesiyle babasının tartıştığını, babasının annesine küfür ettiğini, dayısının ortamı yumuşattığını aktardı.

Sabaha karşı silah sesleri duyduğunu anlatan Şafak Kırış, annesinin odasına silahla girdiğini ve "artık bitti" dediğini ifade etti.

İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış'ın "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması ilerleyen günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.