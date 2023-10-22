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        Haberler Gündem Kendisine küfreden kocasını bacağından bıçakladı, ihbarda bulunup teslim oldu - Güncel haberler

        Kendisine küfreden kocasını bacağından bıçakladı, ihbarda bulunup teslim oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 yaşındaki Gönül D., tartışırken kendisine küfreden 48 yaşındaki eşi Birol D.'yi bacağından bıçakladı. Kendisini ihbar eden Gönül D. polise teslim olurken, yaralı koca ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 03:12 Güncelleme: 22.10.2023 - 03:12
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        Kendisine küfreden kocasını bıçakladı
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        Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak´ta bulunan bir evde meydana geldi.

        İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gönül D., tartışma sırasında kendisine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı. Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol D., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polise teslim olan Gönül D. ise polis merkezine götürüldü.

        Tedaviye alınan Birol D.'nin sağlık durumun iyi olduğu, Gönül D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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