Kendisine çarpan sürücüyü dövdü

İstanbul'un Şişli ilçesinde, arkadaşıyla yürüyen yaya, kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne arkadaşıyla birlikte darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli ilçesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, F.F.B.'nin kullandığı otomobil, yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı. Bu duruma öfkelenen Oktay S., kapısın açtığı otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Oktay S.'nin arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı. Otomobil sürücüsü F.F.B.'nin şikâyeti üzerine, Oktay S. ile arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.