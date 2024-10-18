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        Haberler Gündem Kendisinden haber alınamayan Fidan evinde ölü bulundu, vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi - Güncel haberler

        Evinde ölü bulundu! Vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi

        İzmir'in Buca ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fidan Çakır, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda kesi izleri bulunan Fidan'ın cenazesi, morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:49
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        Evinde ölü bulundu! Vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi
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        Dumlupınar Mahallesi 89 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede vücudunda kesi izleri bulunan ve 1 hafta 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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