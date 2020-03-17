Kendini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

AA

İstanbul'da kendini zabıta müdürü olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Sarıyer'de kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp "Cenazem var, biraz para lazım, sonra vereceğim" diyerek 3 esnafı dolandırdığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Sarıyer'de şüpheli Oğuz B. (53) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 ayrı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheli Oğuz B'nin Kocaeli'nde meydana gelen 2 dolandırıcılık olayının faili olduğu da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.